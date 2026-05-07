«Я никого не виню. Это проверка для меня». Любушкина — о личных итогах сезона-2025/2026

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина рассказала, как для себя оценивает сезон-2025/2026.

– От этого сезона осталась какая-то недосказанность? В прошлом сезоне ты стала одной из лучших блокирующих Кубка России. А в этом мы видели тебя на площадке лишь эпизодически. Не было обидно?

– Да не то чтобы обидно. Я не воспринимаю это так, что меня обидели или как-то недооценили. Для меня это опыт. Дополнительная возможность прокачать себя. Я ставила себе максимальные цели, даже выходя на площадку на одно-два очка. Хотела сделать всё, что от меня зависит, для победы. Выходить на замену тоже очень сложно. Вообще, находиться вне площадки во время игры тяжело, потому что тебе нужно быть постоянно готовым. Поэтому это тоже была своего рода проверка для меня. Ну и вообще, я никого не виню. Вопросы в первую очередь себе могу задать, почему я стою здесь. Значит, если так произошло, то ты не лучше того, кто играет сейчас на площадке, — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.