Любушкина: ты не видишь семью, детей, а потом раз — и понимаешь, что ничего не добился

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина рассказала, почему волейболисткам необходимо быть уверенными в себе.

«Мне кажется, что иногда нужно просто стоять и смотреть сопернику в глаза, не отводя взгляд. У каждого же есть свои какие-то психологические моменты. Это называется оказывать давление, даже не играя в волейбол (улыбается). Благо, что девчонки в «Локомотиве» ещё молодые, у них ещё впереди много сезонов. Желаю, чтобы они не тратили время впустую. Чтобы учились, быстрее уже схватывали эти моменты и действительно боролись за медали. Потому что ты отдаёшь свои ресурсы, не видишь семью, детей, ещё что-то. А потом раз, и ты понимаешь, что ничего не добился, чего планировал, и сидишь кусаешь локти. Поэтому я хочу им пожелать, чтоб они быстрее уже соображали и делали выводы. И самое главное – были уверены в себе», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.