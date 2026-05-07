Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Любушкина: ты не видишь семью, детей, а потом раз — и понимаешь, что ничего не добился

Любушкина: ты не видишь семью, детей, а потом раз — и понимаешь, что ничего не добился
Комментарии

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина рассказала, почему волейболисткам необходимо быть уверенными в себе.

«Мне кажется, что иногда нужно просто стоять и смотреть сопернику в глаза, не отводя взгляд. У каждого же есть свои какие-то психологические моменты. Это называется оказывать давление, даже не играя в волейбол (улыбается). Благо, что девчонки в «Локомотиве» ещё молодые, у них ещё впереди много сезонов. Желаю, чтобы они не тратили время впустую. Чтобы учились, быстрее уже схватывали эти моменты и действительно боролись за медали. Потому что ты отдаёшь свои ресурсы, не видишь семью, детей, ещё что-то. А потом раз, и ты понимаешь, что ничего не добился, чего планировал, и сидишь кусаешь локти. Поэтому я хочу им пожелать, чтоб они быстрее уже соображали и делали выводы. И самое главное – были уверены в себе», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Столько всего нужно чистить!» Капитан «Локомотива» — об итогах сезона без трофеев
Эксклюзив
«Столько всего нужно чистить!» Капитан «Локомотива» — об итогах сезона без трофеев
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android