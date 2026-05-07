Яковлев рассказал, кого бы включил в мужскую сборную России на Олимпиаду-2028

Яковлев рассказал, кого бы включил в мужскую сборную России на Олимпиаду-2028
Блокирующий «Белогорья» Иван Яковлев назвал игроков, которых видит в составе мужской волейбольной сборной России на Олимпийских играх в 2028 году.

«Перед токийской Олимпиадой произошла смена поколений в сборной. Более возрастных игроков осталось не так много. Буквально Валёк Голубев, Макс Михайлов. Конечно, было понимание того, что через три года мы должны выиграть Олимпиаду в Париже, но случилось отстранение.

Состав на Олимпиаду-2028? Начнём со связок. Это 100% Рома Порошин. Ещё Костя Абаев, либо Паша Панков. По диагональным – Илья Казаченков и Макс Сапожков. По доигровщикам я 100% уверен, что Дима Волков и Паша Тетюхин. Наверное, ещё Стас Динейкин и Денис Богдан. По либеро Илья Фёдоров 100%. И Женя Баранов. С центральными по стандарту – Ильяс Куркаев, Дима Лызик, я и Илюха Власов», – сказал Яковлев в интервью клубному каналу.

