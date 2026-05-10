Борис Гребенников назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу

67-летний специалист Борис Гребенников назначен главным тренером мужской сборной Азербайджана по волейболу.

Гребенников уже приступил к работе с командой, которая готовится к участию в Евролиге. Первые матчи турнира пройдут 6 и 7 июня в шведском городе Лунд — сборная сыграет с Грецией и Швецией. Сборная Азербайджана занимает 99-е место в мировом рейтинге.

Гребенников работает в Азербайджане с 2023 года. Ранее он возглавлял клуб «Азеррейл», с которым дважды становился чемпионом страны (в сезонах-2023/2024 и 2024/2025). В текущем сезоне команда финишировала на пятом месте.

В прошлом Гребенников тренировал французский «Ренн», российские клубы «Газпром-Югра» и «Урал», тунисский «Этуаль дю Сахель» и саудовский «Аль-Наср». С 2020 по 2023 год он возглавлял мужскую сборную Казахстана.