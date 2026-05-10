Вербов рассказал, как «Зенит» готовится к «Финалу шести» после поражения в финале ЧР

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, как его команда готовится к «Финалу шести» мужского Кубка России после поражения в финале национального чемпионата.

«После тяжёлого плей-офф нам надо было всё-таки перезагрузиться и проанализировать, в чём мы были недостаточно хороши. Честно говоря, практически во всём, поэтому за несколько тренировок нам надо постараться подтянуть основные вещи.

Когда стало известно расписание «Финала шести», мы немного скорректировали систему подготовки. Можно сказать, что на нашей команде нехватка тренировочного времени очень пагубно сказалась в плей-офф, так что сейчас пытаемся максимально восполнить упущенные возможности», – сказал Вербов в интервью клубному каналу.