Мусэрский сыграет в финале чемпионата Японии перед завершением карьеры

Японский волейбольный клуб «Сантори Санбёрдс», за который выступают российские игроки Дмитрий Мусэрский и Егор Клюка, вышел в финал мужского чемпионата Японии.

В полуфинале команда дважды одержала победу над «Нагоя» и в решающих матчах за трофей сразится с «Осакой». Первый матч запланирован на 15 мая, второй – на 16 мая.

Напомним, по окончанию текущего сезона 37-летний Мусэрский планирует завершить спортивную карьеру. Вместе с «Сантори» он четыре раза выиграл чемпионат Японии (2021, 2022, 2024, 2025). Ранее Дмитрий провёл 13 лет в системе российского клуба «Белогорье» (2005–2018).

На международном уровне в составе сборной России Мусэрский завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где в финале против Бразилии набрал рекордное 31 очко, перевернув ход матча. Среди других его ключевых достижений со сборной — победы на Кубке мира 2011 года, чемпионате Европы 2013 года (где он был признан MVP), в двух розыгрышах Мировой лиги (2011, 2013) и Лиге наций (2018, 2019).

