Гранкин стал чемпионом Португалии в составе «Спортинга», выиграв третий трофей за сезон

41-летний российский связующий и олимпийский чемпион Сергей Гранкин в составе лиссабонского «Спортинга» выиграл чемпионат Португалии. Ранее его клуб стал обладателем ещё двух трофеев – Кубка и Суперкубка Португалии.

Напомним, в 2024 году Гранкин, выступавший тогда за новоуренгойский «Факел», завершил свою спортивную карьеру и стал тренером волейбольного клуба «Ярославич». Специалист помог команде пробиться из Высшей лиги А в российскую Суперлигу, а в следующем сезоне вновь вернулся на площадку в качестве игрока.

В предстоящем сезоне-2026/2027 Сергей Гранкин продолжит выступление в составе «Спортинга».

