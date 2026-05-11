Юлия Бровкина: меня вообще не интересует вся эта волейбольная движня

Блокирующая «Заречья-Одинцово» Юлия Бровкина рассказала, следит ли за волейбольными матчами и новостями вне спортивной площадки.

«Я, в принципе, наверное, очень нетипичная волейболистка. Я спортсмен, который не увлекается своим видом спорта. Никогда не смотрю волейбол по телевизору, например. Не подписана ни на один волейбольный паблик. Не слежу ни за женским, ни за мужским волейболом. Меня вообще не интересует вся эта волейбольная движня.

Просто выслушиваю тренерскую установку — и выхожу на площадку. Слишком много времени волейбол занимает в моей жизни, чтобы тратить на него ещё и свободные часы или дни», — приводит слова Бровкиной legalbet.