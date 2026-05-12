Финал Шести Кубка России по волейболу среди мужчин 2026: состав участников, расписание турнира, где смотреть трансляции

Сегодня, 12 мая, начинается «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу.

Cостав участников «Финала шести» Кубка России — 2026:

  • «Динамо» Москва;
  • «Зенит-Казань»;
  • «Локомотив» Новосибирск;
  • «Зенит» Санкт-Петербург;
  • «Белогорье» Белгород;
  • «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Расписание группы А:

  • 14.05.2026, 19:00 мкс. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • 13.05.2026, 16:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород);
  • 12.05.2026, 19:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва).

Расписание группы Б:

  • 14.05.2026, 16:00 мск. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Зенит-Казань» (Казань);
  • 13.05.2026, 19:00 мск. «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск);
  • 12.05.2026, 16:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).
Расписание Кубка России 2026

Турнир проводится в Москве с 12 по 17 мая. Все матчи «Финала шести» Кубка России среди мужских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на сайте Всероссийской федерации волейбола.

С результатами предыдущих матчей можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

