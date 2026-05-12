«Финал шести» Кубка России по волейболу среди мужчин 2026: состав участников, расписание

Сегодня, 12 мая, начинается «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу.

Cостав участников «Финала шести» Кубка России — 2026:

«Динамо» Москва;

«Зенит-Казань»;

«Локомотив» Новосибирск;

«Зенит» Санкт-Петербург;

«Белогорье» Белгород;

«Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Расписание группы А:

14.05.2026, 19:00 мкс. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

13.05.2026, 16:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород);

12.05.2026, 19:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва).

Расписание группы Б:

14.05.2026, 16:00 мск. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Зенит-Казань» (Казань);

13.05.2026, 19:00 мск. «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск);

12.05.2026, 16:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

Турнир проводится в Москве с 12 по 17 мая. Все матчи «Финала шести» Кубка России среди мужских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на сайте Всероссийской федерации волейбола.

