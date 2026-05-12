Сегодня, 12 мая, в Москве стартует «Финал шести» Кубка России. В нём примут участие шесть мужских волейбольных клубов России: «Динамо» Москва, «Зенит-Казань», «Локомотив» Новосибирск, «Зенит» Санкт-Петербург, «Белогорье» Белгород, «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет победителем Кубка России – 2026?»

Действующим победителем «Финала шести» является новосибирский «Локомотив», в прошлогоднем финале сразившийся с «Динамо» из Москвы. Московское «Динамо» в конце апреля 2026 года стало победителем мужской Суперлиги, обыграв казанский «Зенит» со счётом 3-0 в серии.