Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в группе «Финала шести» Кубка России
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19) в пользу «Локомотива».
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
12 мая 2026, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Борило, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
«Локомотив» и «Динамо-ЛО» представляют группу B, куда также входит «Зенит-Казань».
Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.
Комментарии
- 12 мая 2026
-
18:17
-
11:26
-
11:20
- 11 мая 2026
-
19:54
-
19:26
-
18:56
- 10 мая 2026
-
20:22
-
12:17
-
10:29
- 7 мая 2026
-
21:02
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:05
- 6 мая 2026
-
12:01
- 5 мая 2026
-
17:56
-
17:53
-
14:22
- 4 мая 2026
-
17:44
-
17:19
-
17:09
- 3 мая 2026
-
23:24
-
21:29
-
19:01
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
09:38
-
09:30
-
00:37
-
00:14