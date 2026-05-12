Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в группе «Финала шести» Кубка России

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19) в пользу «Локомотива».

«Локомотив» и «Динамо-ЛО» представляют группу B, куда также входит «Зенит-Казань».

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.