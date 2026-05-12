Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в группе «Финала шести» Кубка России

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в группе «Финала шести» Кубка России
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19) в пользу «Локомотива».

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
12 мая 2026, вторник. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Борило, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

«Локомотив» и «Динамо-ЛО» представляют группу B, куда также входит «Зенит-Казань».

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.

Материалы по теме
6 претендентов, а фаворита нет! Кто выиграет мужской Кубок России по волейболу?
6 претендентов, а фаворита нет! Кто выиграет мужской Кубок России по волейболу?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android