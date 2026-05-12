Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Белогорьем» на старте «Финала шести»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» М (Москва) одержал уверенную победу над «Белогорьем» (Белгород) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:11) в пользу действующих чемпионов России.

Самым результативным игроком матча стал Максим Сапожков из «Динамо» М, на его счету 18 очков при 60% реализации атак. Павел Панков и Антон Семышев записали на свой счёт по три эйса.

«Динамо» М и «Белогорье» представляют группу A, куда также входит «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.