Волейбол Новости

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Белогорьем» на старте «Финала шести»

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Белогорьем» на старте «Финала шести»
Мужской волейбольный клуб «Динамо» М (Москва) одержал уверенную победу над «Белогорьем» (Белгород) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:11) в пользу действующих чемпионов России.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
12 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Катранжи, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Малыхин, Ефимов, Стороженко, Подлесных, Голубев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко

Самым результативным игроком матча стал Максим Сапожков из «Динамо» М, на его счету 18 очков при 60% реализации атак. Павел Панков и Антон Семышев записали на свой счёт по три эйса.

«Динамо» М и «Белогорье» представляют группу A, куда также входит «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.

Турнирная сетка Кубка России – 2026 по волейболу (м)
