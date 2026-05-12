«Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин: результаты на 12 мая

Сегодня, 12 мая, прошёл первый игровой день в рамках группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026 у мужчин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Мужчин. Кубок России — 2026, «Финал шести». Результаты на 12 мая:

группа B. «Локомотив» Новосибирск – «Динамо ЛО» Ленинградская область – 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19);

группа A. «Белогорье» Белгород – «Динамо» М Москва – 0:3 (23:25, 22:25, 11:25).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.