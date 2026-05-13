Расписание матчей мужского Кубка России по волейболу на 13 мая

Сегодня, 13 мая, продолжится розыгрыш Кубка России по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня группового турнира состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сегодняшним расписанием Кубка России по волейболу.

Волейбол. Кубок России – 2026. Мужчины. Групповой турнир. Расписание матчей на 13 мая:

16:00. «Зенит» Санкт-Петербург – «Белогорье» Белгород;

19:00. «Зенит-Казань» – «Локомотив» Новосибирск.

Турнир проводится в Москве с 12 по 17 мая. Все матчи «Финала шести» Кубка России среди мужских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на сайте Всероссийской федерации волейбола.