FIVB допустила белорусских волейболистов до турниров под своей эгидой с флагом и гимном

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила спортсменов из Беларуси до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном страны. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте организации пресс-релиз. Решение затрагивает как классический, так и пляжный волейбол для спортсменов всех возрастных категорий.

«Кроме того, в соответствии с предыдущим решением Совета управляющих FIVB следовать рекомендациям Исполнительного совета МОК, а также в связи с недавним решением Исполнительного совета МОК больше не рекомендовать какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями, белорусским спортсменам и командам разрешается немедленно вернуться к участию в международных волейбольных соревнованиях», — говорится в пресс-релизе организации.

