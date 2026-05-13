Стала известна символическая сборная мужской Суперлиги-2025/2026

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала список лучших игроков сезона мужской Суперлиги-2025/2026. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертов и болельщиков, а окончательный список был утверждён главными тренерами клубов.

Волейбол. Символическая сборная Суперлиги-2025/2026 у мужчин:

  • связующий: Павел Панков («Динамо» Москва);
  • диагональный: Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург);
  • доигровщик: Дмитрий Волков («Зенит-Казань»);
  • доигровщик: Денис Богдан («Динамо» Москва);
  • блокирующий: Дмитрий Лызик («Локомотив» Новосибирск);
  • блокирующий: Илья Власов («Динамо» Москва);
  • либеро: Евгений Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург).

Напомним, победителем Суперлиги-2025/2026 стало московское «Динамо», которое в финальной серии переиграло «Зенит-Казань».

