Стала известна символическая сборная мужской Суперлиги-2025/2026

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала список лучших игроков сезона мужской Суперлиги-2025/2026. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертов и болельщиков, а окончательный список был утверждён главными тренерами клубов.

Волейбол. Символическая сборная Суперлиги-2025/2026 у мужчин:

связующий: Павел Панков («Динамо» Москва);

диагональный: Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург);

доигровщик: Дмитрий Волков («Зенит-Казань»);

доигровщик: Денис Богдан («Динамо» Москва);

блокирующий: Дмитрий Лызик («Локомотив» Новосибирск);

блокирующий: Илья Власов («Динамо» Москва);

либеро: Евгений Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург).

Напомним, победителем Суперлиги-2025/2026 стало московское «Динамо», которое в финальной серии переиграло «Зенит-Казань».