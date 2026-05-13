«Зенит» Санкт-Петербург начал «Финал шести» с победы над «Белогорьем»

Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) одержал победу над «Белогорьем» (Белгород) в рамках «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11). Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в полуфинал.

«Зенит» Санкт-Петербург и «Белогорье» представляют группу A, куда также входит «Динамо» из Москвы.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.