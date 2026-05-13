«Зенит» Санкт-Петербург начал «Финал шести» с победы над «Белогорьем»
Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) одержал победу над «Белогорьем» (Белгород) в рамках «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11). Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в полуфинал.
Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
13 мая 2026, среда. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
«Зенит» Санкт-Петербург и «Белогорье» представляют группу A, куда также входит «Динамо» из Москвы.
Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.
