Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на старте «Финала шести»
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Казань) одержал уверенную победу над «Локомотивом» (Новосибирск) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу команды из Казани.
Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
«Зенит» Казань и «Динамо» Новосибирск представляют группу «Б», куда также входит «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2026
-
21:05
-
18:40
-
18:01
-
13:14
-
09:48
- 12 мая 2026
-
22:46
-
20:37
-
18:17
-
11:26
-
11:20
- 11 мая 2026
-
19:54
-
19:26
-
18:56
- 10 мая 2026
-
20:22
-
12:17
-
10:29
- 7 мая 2026
-
21:02
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:05
- 6 мая 2026
-
12:01
- 5 мая 2026
-
17:56
-
17:53
-
14:22
- 4 мая 2026
-
17:44
-
17:19
-
17:09
- 3 мая 2026
-
23:24
-
21:29
-
19:01
-
13:05