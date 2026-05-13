Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на старте «Финала шести»

Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Казань) одержал уверенную победу над «Локомотивом» (Новосибирск) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу команды из Казани.

«Зенит» Казань и «Динамо» Новосибирск представляют группу «Б», куда также входит «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.