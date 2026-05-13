Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на старте «Финала шести»

Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на старте «Финала шести»
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Казань) одержал уверенную победу над «Локомотивом» (Новосибирск) в рамках первого матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу команды из Казани.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Зенит» Казань и «Динамо» Новосибирск представляют группу «Б», куда также входит «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.

Сетка Кубка России по волейболу (м)
Материалы по теме
«Зенит» Санкт-Петербург начал «Финал шести» с победы над «Белогорьем»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android