«Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин: результаты на 13 мая

Сегодня, 13 мая, прошёл второй игровой день в рамках группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026 у мужчин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Мужчин. Кубок России — 2026, «Финал шести». Результаты на 13 мая:

группа B. «Зенит» Казань — «Локомотив» Новосибирск – 3:0 (25:12, 25:17, 25:19);

группа А. «Зенит» Санкт-Петербург — «Белогорье» Белгород – 3:2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.