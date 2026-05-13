Вербов оценил разгромную победу «Зенита» в матче с «Локомотивом» в «Финале шести» КР

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил игру своей команды в матче с «Локомотивом» в рамках «Финала шести» мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу казанцев.

«Сегодня получилась хорошая качественная игра. Наши блок-защита, доигровка вернулись наконец-то на круги своя и стиль, к которому мы привыкли и которого всегда ждём, сработали. Рад, что так качественно отыграли весь матч, даже лидируя с большим преимуществом в каждой партии, не позволили себе расслабиться.

Новосибирск сегодня не показал даже половины того, на что способен. Причина либо в них, либо в нас – мы не давали ничего сделать. То, что проходило через блок, то поднималось в защите и добивалось. Первый кордон – блокирование – было прекрасно, и технически, и по качеству. Сегодня мы чувствовали себя уверенно во всех моментах матча. Доволен, конечно, что после такого тяжёлого плей-офф, не самого удачного финала перезагрузились и чувствовали себя нормально», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.