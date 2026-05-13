Главная Волейбол Новости

«Нельзя до такого опускать». Константинов — о разгромном поражении «Локомотива»

«Нельзя до такого опускать». Константинов — о разгромном поражении «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему его команда с разгромным счётом уступила казанскому «Зениту» в матче в рамках «Финала шести» мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу казанцев.

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Я считаю, что всё логично. После таких серий, как мы сыграли в полуфинале и финале за бронзу… Казань-то отдохнула немножко! А у нас всё сказывается. Поэтому сегодня, кажется, даже в голове игроки взяли выходной после вчерашней победы.

Есть проблемы и с травмами: у Казаченкова спина, Омар сегодня, по сути, первый раз, тоже вопросы со спиной. У Воронкова растяжение бедра – я вообще не хотел сегодня запускать его!

Будет послезавтра более важная игра. Надеюсь, мы туда попадём. Послезавтра важнее сыграть лучше, чем сегодня. Но это не извинение, нельзя до такого опускать, как сегодня… Настроя не было, это было заметно с первого очка – я думаю, что с одной стороны была команда с настроением, а вторая пришла не биться, а пораскачаться и пойти отдыхать.

Когда мы так крупно проигрывали блок? Атака – то же самое. Подача-приём – то же самое. В каком элементе были выше? Ни в каком.

Как настроиться после такого? Если выйдем в полуфинал, там и посмотрим. Но вы понимаете, ведь есть ещё и физическая усталость, и игроки зависят от своей физики. Они могут компенсировать какую-то усталость при богатом техническом арсенале. А когда они зависят не от техники, а от силы, при накопленной усталости они не могут её компенсировать. Так что, если будем посвежее через два дня, есть шанс, что сыграем получше», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
