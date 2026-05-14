Колодинский — о поражении «Белогорья»: мы же не проигрываем в одну калитку!

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский объяснил, как его команде почти удалось совершить камбэк в матче с петербургским «Зенитом» в рамках «Финала шести» мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11) в пользу команды Владимира Алекно.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
13 мая 2026, среда. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Мы вернулись в игру здорово, классно действовали на блоке и в защите. Нужно отдать должное, в первых двух партиях в концовках мы пропустили ненужные мячи в приёме и, наверное, именно это сделало разницу в третьей и в четвёртой. А вот в пятой вели «+3» и в каждой из расстановок отдавали по брейку. Где-то не повезло: после блока мяч сверху падал – не увидели, ещё где-то касание… Да, это мелочи! Но из этих мелочей игра складывается. Наверное, можно списать на везение. Я, честно сказать, не любитель надеяться на фортуну, но она местами присутствует.

Какие слова нашли сегодня после 0:2? Мы же не проигрываем в одну калитку! Исход решал один-два мяча, и здесь, в таких играх, необходимо подкорректировать установку. Мы добавляли в приёме, плюс нужно отдать должное Ярославу Подлесных, который первые две партии несильно напрягал «Зенит» подачей, и Мохамед в процессе разошёлся, поменял место и нашёл свою подачу. Наверное, такие моменты позволяют профессионалам вернуться в игру, когда не всё получается», — приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

