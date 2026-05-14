Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» и вышел в полуфинал Кубка России
Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» из Казани одержал уверенную победу над «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) в пользу «Локомотива».

Кубок России (м) . Группа Б. 1-й тур
14 мая 2026, четверг. 16:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань

Лучшим бомбардиром матча стал Михаил Лабинский — 19 очков (68% реализации).

«Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО» представляют группу «B», куда также входит «Локомотив» из Новосибирска. Благодаря сегодняшней победе казанцы заняли первое место в группе и вышли в полуфинал Кубка России.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.

Турнирная сетка «Финала шести»
