Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга и вышло в полуфинал Кубка России

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга и вышло в полуфинал Кубка России
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» М (Москва) одержал уверенную победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) в пользу действующих чемпионов России.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
14 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Таким образом, московское «Динамо» с первого места в группе «A» вышло в полуфинал Кубка России.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.

Турнирная сетка «Финала шести» (м)
Материалы по теме
6 претендентов, а фаворита нет! Кто выиграет мужской Кубок России по волейболу?
6 претендентов, а фаворита нет! Кто выиграет мужской Кубок России по волейболу?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android