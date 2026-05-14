«Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин: результаты на 14 мая

Сегодня, 14 мая, прошёл заключительный игровой день в рамках группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026 у мужчин по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Волейбол. Мужчин. Кубок России — 2026, «Финал шести». Результаты на 14 мая:

Группа B. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань» Казань – 0:3 (20:25, 21:25, 23:25);

Группа A. «Динамо» М Москва — «Зенит» СПб Санкт-Петербург – 3:0 (25:23, 25:23, 25:20).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.