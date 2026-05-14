Определились пары полуфинала мужского Кубка России — 2026 по волейболу

Определились полуфинальные пары «Финала шести» Кубка России – 2026 у мужчин по волейболу. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, полуфинальные пары:

«Зенит-Казань» Казань – «Зенит СПб» Санкт-Петербург;

«Динамо» Москва – «Локомотив» Новосибирск.

Результаты группового этапа «Финала шести»

Группа «А»

«Динамо» Москва – 6 очков. «Зенит» СПб Санкт-Петербург – 2. «Белогорье» Белгород – 1.

Группа «B»

«Зенит-Казань» Казань – 6 очков. «Локомотив» Новосибирск – 3. «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 0.

Полуфинальные матчи пройдут 16 мая в Москве.

