Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились пары полуфинала мужского Кубка России — 2026 по волейболу

Определились пары полуфинала мужского Кубка России — 2026 по волейболу
Комментарии

Определились полуфинальные пары «Финала шести» Кубка России – 2026 у мужчин по волейболу. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, полуфинальные пары:

«Зенит-Казань» Казань – «Зенит СПб» Санкт-Петербург;

«Динамо» Москва – «Локомотив» Новосибирск.

Результаты группового этапа «Финала шести»

Группа «А»

  1. «Динамо» Москва – 6 очков.
  2. «Зенит» СПб Санкт-Петербург – 2.
  3. «Белогорье» Белгород – 1.

Группа «B»

  1. «Зенит-Казань» Казань – 6 очков.
  2. «Локомотив» Новосибирск – 3.
  3. «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 0.

Полуфинальные матчи пройдут 16 мая в Москве.

Календарь Кубка России — 2026 по волейболу
Видео: трофеи сборной России по волейболу:

