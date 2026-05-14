Определились пары полуфинала мужского Кубка России — 2026 по волейболу
Определились полуфинальные пары «Финала шести» Кубка России – 2026 у мужчин по волейболу. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.
Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, полуфинальные пары:
«Зенит-Казань» Казань – «Зенит СПб» Санкт-Петербург;
«Динамо» Москва – «Локомотив» Новосибирск.
Результаты группового этапа «Финала шести»
Группа «А»
- «Динамо» Москва – 6 очков.
- «Зенит» СПб Санкт-Петербург – 2.
- «Белогорье» Белгород – 1.
Группа «B»
- «Зенит-Казань» Казань – 6 очков.
- «Локомотив» Новосибирск – 3.
- «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 0.
Полуфинальные матчи пройдут 16 мая в Москве.
