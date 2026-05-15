Расписание матчей плей-аута женской Суперлиги по волейболу на 15 мая

Сегодня, 15 мая, стартует плей-аут женской Суперлиги по волейболу, по результатам которой решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В рамках соревновательного дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на пятницу.

17:00. «Минчанка» Минск – «Муром» Муром. Счёт в серии 0-0.

Встреча пройдёт в Минске на стадионе «Уручье». Второй матч состоится завтра, 16 мая. При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс».