ВФВ проведёт в Уфе турнир с участием нескольких стран — источник

Всероссийская федерация волейбола планирует провести в Уфе турнир, в котором примут участие несколько стран. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Онлайн» со ссылкой на свои источники.

Согласно источнику, предполагается, что в состав стран-участниц войдут Россия, Беларусь, Куба и Египет. Турнир должен состояться с 20 по 23 августа.

Белорусские волейболисты накануне получили допуск до международной арены с флагом и гимном, вместе с тем Международная федерация волейбола не сняла санкции со спортсменов из России.

Кубинская мужская сборная в мировом рейтинге располагается на 12-м месте, сборная Египта — на 27-м.

