«Минчанка» обыграла «Муром» в первом матче плей-аут женской Суперлиги

Сегодня, 15 мая, стартовал плей-аут женской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. «Минчанка» обыграла «Муром» в первом матче серии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:14).

Волейбол. Суперлига – 2025/2026, женщины. Плей-аут.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу команды из Минска. Встреча прошла в Минске на стадионе «Уручье». Второй матч состоится завтра, 16 мая. При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс».