«Волю в кулак, зубы сжал и вперёд». Вербов — о выходе «Зенита-Казань» в «Финал четырёх» КР

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в матче с «Динамо-ЛО» и рассказал о состоянии команды перед играми в рамках «Финала четырёх» Кубка России.

«Качество игры сегодня было не настолько хорошим, как в матче с «Локомотивом». Дали паузу некоторым ребятам и ввели в игровой ритм других – впереди ещё два матча, это конец сезона и тут уже, с одной стороны, в полуфинале-финале ни о какой усталости речи быть не может — волю в кулак, зубы сжал и вперёд, с другой — все люди, и все должны быть готовы выйти хотя бы на один-два мяча.

Что касается состояния игроков, вижу, что соскучились по игре — и отдохнули, и восстановились, и пауза прошла после плей-офф. Для наших ребят очень важен тренировочный процесс — качество совсем другое во многих элементах. Завтра у нас есть день передышки, разбора соперника, ещё два матча, которые точно нужно провести с отдачей, куражом и удовольствием», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.