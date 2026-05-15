«Это был точно сюрприз». Брянский — о тактическом ходе тренерского штаба «Зенита» СПб

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил победу в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (3:0) и рассказал, как тактический ход тренерского штаба соперника в третьем сете отразился на его команде. Оба клуба пробились в «Финал четырёх» мужского Кубка России.

Кубок России (м) . Группа A. 1-й тур
14 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Если убрать брак, который сопровождал нас, особенно в первом сете, сделали ровно столько, сколько нужно для победы. А этот брак мы устраняли по ходу второй партии. Парни — молодцы, в ходе игры набрали нужные кондиции.

Смутила ли команду замена почти всей шестёрки в составе соперника в третьем сете? Это был точно сюрприз, такие моменты могут расслабить. Но, опять же, парни в этом плане молодцы, не потеряли концентрацию. Всегда можно сказать, что можно было бы сыграть лучше, но мы добились результата, это важно», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

