Россиянка Маргарита Курило сменила клуб в турецкой лиге Султанлар

32-летняя российская доигровщица Маргарита Курило стала игроком турецкого волейбольного клуба «Кузейбору», за который уже выступала в сезоне-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Для Курило следующий сезон станет третьим в лиге Султанлар. Сезон-2025/2026 россиянка провела в составе «Бешикташа».

Курило — воспитанница челябинского «Динамо-Метар». В российской Суперлиге доигровщица также выступала за «Омичку», саратовский «Протон», свердловскую «Уралочку-НТМК», красноярский «Енисей», калининградский «Локомотив» и московское «Динамо», из которого и перешла в турецкую лигу.