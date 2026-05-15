Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

МГТУ — «Югра-Самотлор»: результат матча 15 мая, счёт 3:2, плей-аут мужской Суперлиги

МГТУ обыграл «Югру-Самотлор» в первом матче плей-аута мужской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 15 мая, стартовал плей-аут мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В первом матче серии московский МГТУ обыграл клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 20:25, 25:21, 15:10).

Пари Суперлига — плей-аут (м) . Стыковые матчи
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
3 : 2
Югра-Самотлор
Нижневартовск
МГТУ: Филиппов, Аношко, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Старцев, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов
Югра-Самотлор: Тарасов, Мушенко, Зайцев, Молдавский, Милицкий, Володин, Меллис, Скляренко, Беседин, Москалёв, Манжосов, Кисилица, Буров, Лапиков

Волейбол. Суперлига – 2025/2026. Плей-аут.

  • МГТУ Москва – «Югра-Самотлор» Нижневартовск - 3:2 (25:19, 19:25, 20:25, 25:21, 15:10).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу московской команды. Второй матч состоится завтра, 16 мая. При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо».

Календарь плей-аут Суперлиги
Турнирная таблица плей-аут Суперлиги
Материалы по теме
За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России
За последний трофей сезона сразятся четыре фаворита. Итоги группового этапа Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android