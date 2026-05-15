МГТУ обыграл «Югру-Самотлор» в первом матче плей-аута мужской Суперлиги

Сегодня, 15 мая, стартовал плей-аут мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В первом матче серии московский МГТУ обыграл клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 20:25, 25:21, 15:10).

Волейбол. Суперлига – 2025/2026. Плей-аут.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу московской команды. Второй матч состоится завтра, 16 мая. При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо».