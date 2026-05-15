Результаты матчей плей-аута мужской Суперлиги по волейболу на 15 мая

Сегодня, 15 мая, стартовал плей-аут мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В рамках соревновательного дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига – 2025/2026. Плей-аут. Результаты матчей на 15 мая:

МГТУ Москва – «Югра-Самотлор» Нижневартовск — 3:2 (25:19, 19:25, 20:25, 25:21, 15:10).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу московской команды. Второй матч состоится завтра, 16 мая. При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо».