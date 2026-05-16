Расписание матчей плей-аута мужской Суперлиги по волейболу на 16 мая

Сегодня, 16 мая, продолжается плей-аут мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В рамках соревновательного дня состоится один ответный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на субботу.

Волейбол. Суперлига – 2025/2026. Плей-аут, мужчины. Расписание матчей на 16 мая

18:00. МГТУ Москва – «Югра-Самотлор» Нижневартовск. Счёт в серии – 1-0.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо». При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо».