Расписание матчей плей-аута женской Суперлиги по волейболу на 16 мая

Сегодня, 16 мая, продолжается плей-аут женской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В рамках соревновательного дня состоится один ответный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на субботу.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-аут, женщины. Расписание матчей на 16 мая:

17:00. «Минчанка» Минск – «Муром» Муром. Счёт в серии 1-0.

Матч пройдёт в Минске на стадионе «Уручье». При необходимости 20 мая будет проведена решающая встреча.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс».