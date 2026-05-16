«Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин: расписание на 16 мая

Сегодня, 16 мая, продолжается розыгрыш Кубка России по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня стартуют полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием «Финала шести» на субботу.

Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, «Финал шести». Расписание на 16 мая:

16:00. «Зенит-Казань» – «Зенит» Санкт-Петербург;

19:00. «Динамо» Москва – «Локомотив» Новосибирск.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал.