«Зенит» Санкт-Петербург вышел в финал Кубка России по волейболу, обыграв «Зенит-Казань»

Мужской волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург одержал уверенную победу в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом-Казань». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 32:30) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В финале «Зенит» встретится с победителем матча между московским «Динамо» и «Локомотивом» из Новосибирска.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал.