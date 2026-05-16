Матч-центр:
«Зенит» Санкт-Петербург вышел в финал Кубка России по волейболу, обыграв «Зенит-Казань»

Мужской волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург одержал уверенную победу в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом-Казань». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 32:30) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

В финале «Зенит» встретится с победителем матча между московским «Динамо» и «Локомотивом» из Новосибирска.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал.

Турнирная сетка «Финала шести»
