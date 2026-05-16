«Минчанка» в трёх сетах обыграла «Муром» во втором матче плей-аута женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 16 мая, состоялся второй матч серии плей-аута женской Суперлиги по волейболу, по результатам которой решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в высшем дивизионе чемпионата России. «Минчанка» обыграла «Муром» со счётом 3:0 (25:11, 25:18, 25:21). Встреча прошла в Минске на стадионе «Уручье».

Пари Суперлига — плей-аут (ж) . Стыковые матчи
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
3 : 0
Муром
Муром
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Чередникова, Лозюк, Маркевич, Горная, Бурак, Тинникова, Фалей
Муром: Катарина Јовић, Дворникова, Подскальная, Агаркова, Кузнецова, Кошман, Тимофеева, Тимофеева, Рубцова, Дёмина, Сакеева, Краснова, Быкова

Волейбол. Суперлига – 2025/2026, женщины. Плей-аут.

«Минчанка» Минск – «Муром» Муром — 3:0 (25:11, 25:18, 25:21).

Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Минска. Следующий матч пройдёт в Муроме в среду, 20 мая. Команды играют до трёх побед.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс».

