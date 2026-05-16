МГТУ обыграл «Югру-Самотлор» во втором матче плей-аута Суперлиги
Сегодня, 16 мая, состоялся второй матч серии плей-аута мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которой решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. Московский МГТУ обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 11:25, 26:24, 15:13). Команды играли на стадионе «Динамо» в Москве.
Пари Суперлига — плей-аут (м) . Стыковые матчи
16 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
3 : 2
Югра-Самотлор
Нижневартовск
МГТУ: Филиппов, Аношко, Щадилов, Онищенко, Ганенко, Старцев, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Шкредов, Котов
Югра-Самотлор: Тарасов, Мушенко, Зайцев, Молдавский, Милицкий, Володин, Меллис, Скляренко, Беседин, Москалёв, Манжосов, Кисилица, Буров, Лапиков
Волейбол. Суперлига – 2025/2026, мужчины. Плей-аут:
Счёт в серии стал 2-0 в пользу столичной команды. Следующая игра пройдёт 20 мая в Нижневартовске.
Действующим чемпионом России является московское «Динамо».
