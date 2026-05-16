МГТУ обыграл «Югру-Самотлор» во втором матче плей-аута Суперлиги

Сегодня, 16 мая, состоялся второй матч серии плей-аута мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которой решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. Московский МГТУ обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 11:25, 26:24, 15:13). Команды играли на стадионе «Динамо» в Москве.

Волейбол. Суперлига – 2025/2026, мужчины. Плей-аут:

МГТУ Москва – «Югра-Самотлор» Нижневартовск — 3:2 (23:25, 25:23, 11:25, 26:24, 15:13).

Счёт в серии стал 2-0 в пользу столичной команды. Следующая игра пройдёт 20 мая в Нижневартовске.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо».