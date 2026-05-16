«Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу, победив «Локомотив»
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал победу в полуфинале Кубка России с новосибирским «Локомотивом». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11) в пользу команды из Москвы.
Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кривитченко
В финале «Динамо» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который обыграл в полуфинале «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (25:23, 22:25, 30:32).
Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по две сильнейшие команды из каждой группы вышли в полуфинал.
Комментарии
- 16 мая 2026
-
23:11
-
22:29
-
22:27
-
22:00
-
21:48
-
20:17
-
18:29
-
18:05
-
09:53
-
09:36
-
09:21
- 15 мая 2026
-
21:37
-
21:26
-
21:12
-
20:33
-
20:27
-
20:18
-
20:02
-
13:48
-
10:19
-
10:03
-
08:35
- 14 мая 2026
-
21:30
-
21:19
-
20:36
-
17:43
-
11:30Ольга Хлебникова вошла в состав «Локомотива» Официально
-
10:12
-
08:30
-
00:07
- 13 мая 2026
-
23:56
-
23:46
-
22:41
-
21:05
-
18:40