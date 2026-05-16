«Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу, победив «Локомотив»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал победу в полуфинале Кубка России с новосибирским «Локомотивом». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11) в пользу команды из Москвы.

В финале «Динамо» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который обыграл в полуфинале «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (25:23, 22:25, 30:32).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по две сильнейшие команды из каждой группы вышли в полуфинал.