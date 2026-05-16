«Динамо» вышло в финал Кубка России по волейболу, победив «Локомотив»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал победу в полуфинале Кубка России с новосибирским «Локомотивом». Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11) в пользу команды из Москвы.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кривитченко

В финале «Динамо» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который обыграл в полуфинале «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (25:23, 22:25, 30:32).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по две сильнейшие команды из каждой группы вышли в полуфинал.

Турнирная сетка «Финала шести»
