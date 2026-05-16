Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились финалисты мужского Кубка России — 2026 по волейболу

Определились финалисты мужского Кубка России — 2026 по волейболу
Комментарии

Стали известны финалисты мужского Кубка России – 2026 по волейболу. В решающем матче турнира встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра состоится завтра, 17 мая.

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, финал.

17 мая, воскресенье (время — московское)

19:00. «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург.

Ранее в полуфинале «Зенит» Санкт-Петербург обыграл «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 32:30), а «Динамо» оказалось сильнее новосибирского «Локомотива» — 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11).

«Локомотив» и «Зенит-Казань» сыграют за третье место. Начало встречи — в 16:00 мск.

Календарь Кубка России по волейболу
Материалы по теме
Битва двух столиц! «Динамо» сразится с «Зенитом» за Кубок России по волейболу
Битва двух столиц! «Динамо» сразится с «Зенитом» за Кубок России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android