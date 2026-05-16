Определились финалисты мужского Кубка России — 2026 по волейболу

Стали известны финалисты мужского Кубка России – 2026 по волейболу. В решающем матче турнира встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра состоится завтра, 17 мая.

Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, финал.

17 мая, воскресенье (время — московское)

19:00. «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург.

Ранее в полуфинале «Зенит» Санкт-Петербург обыграл «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 32:30), а «Динамо» оказалось сильнее новосибирского «Локомотива» — 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11).

«Локомотив» и «Зенит-Казань» сыграют за третье место. Начало встречи — в 16:00 мск.