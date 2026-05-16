Результаты матчей «Финала шести» Кубка России по волейболу 16 мая

Сегодня, 16 мая, прошли матчи 1/2 финала мужского Кубка России — 2026 по волейболу. В рамках соревновательного дня состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Мужчины. 1/2 финала. Результаты встреч на 16 мая:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань» Казань — 3:0 (25:23, 25:22, 32:30);

«Динамо» Москва — «Локомотив» Новосибирск — 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11).

Завтра, 17 мая «Локомотив» и «Зенит-Казань» сыграют за третье место. Начало встречи — в 16:00 мск. В финале встретятся «Динамо» и «Зенит» Санкт-Петербург. Начало игры — в 19:00 мск.

