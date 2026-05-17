«Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин: расписание на 17 мая

Сегодня, 17 мая, завершится «Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоится финальная встреча, а также матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на воскресенье.

Волейбол. Мужчины. Кубок России — 2026, «Финал шести». Расписание на 17 мая:

16:00. «Зенит-Казань» — «Локомотив» Новосибирск (матч за третье место).

19:00. «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (финал).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал.