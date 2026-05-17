«Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва: где смотреть матч финала Кубка России — 2026

Сегодня, 17 мая, завершится финал Кубка России по волейболу — 2026 среди мужских команд. В заключительном матче встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Начало матча запланировано на 19:00 мск. Трансляцию заключительной встречи турнира между «Зенитом» и «Динамо» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал. В матче за третье место сыграют «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив».