Дмитрий Мусэрский провёл последний в профессиональной карьере матч

37-летний российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбёрдс», завершил профессиональную карьеру, проведя последний матч в финале чемпионата Японии. Сегодня, 17 мая, «Сантори Санбёрдс» проиграл матч «Осаке Блютеон» (22:25, 20:25, 18:25). Вместе с этим клуб Мусэрского уступил в серии со счётом 1-2.

По окончании текущего сезона волейболист был намерен завершить карьеру. Вместе с «Сантори» он четыре раза выиграл чемпионат Японии (2021, 2022, 2024, 2025). Ранее Дмитрий провёл 13 лет в системе российского клуба «Белогорье» (2005-2018).

На международном уровне в составе сборной России Мусэрский выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где в финале с Бразилией набрал рекордное 31 очко, перевернув ход матча. Среди других его ключевых достижений со сборной — победы на Кубке мира 2011 года, чемпионате Европы 2013 года (где он был признан MVP), в двух розыгрышах Мировой лиги (2011, 2013) и Лиги наций (2018, 2019).