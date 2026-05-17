«Я была в шоке». Эва Павлович Мори – о двух личных наградах по итогам Кубка России

Лучший игрок Кубка России – 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори высказалась об успешном завершении сезона.

– «Заречье» – серебряный призёр чемпионата России и обладатель Кубка России, причём во втором турнире тебя признали лучшей связующей и MVP. Лучшей концовки сезона и придумать невозможно. Что скажешь?

– Да, 100%! Я очень рада, что мы показали очень хороший результат в чемпионате, а после выиграли ещё и Кубок России. А то, что мне потом дали MVP и приз «лучшей связующей» – это всё работа команды и тренера, которую мы делали все вместе в течение сезона. Для меня это означает, что они доверяют мне на 100%. Я очень рада, что играю в этой команде. И, как ты сказала, лучше концовку сезона просто невозможно придумать.

– Ты ожидала, что получишь сразу две индивидуальные награды?

– Нет, я была в шоке. Вообще не думала об этом до того момента, как мне об этом сказали. Все мысли были только о том, как мы выиграли финальную игру. А потом, когда дали одну награду, затем – вторую, я была реально в шоке! Только через пару дней осознала, что получила две награды. Значит, я всё-таки хорошо работала весь год (улыбается), — сказала волейболистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.