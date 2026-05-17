Эва Павлович Мори объяснила, почему «Заречье» добилось успеха в сезоне-2025/2026

Эва Павлович Мори объяснила, почему «Заречье» добилось успеха в сезоне-2025/2026
Связующая «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори рассказала об успехе команды в сезоне-2025/2026.

«Я думаю, что за эти два года мы хорошо друг друга узнали: и характер каждого игрока, и смысл, для чего мы здесь собрались. Уже на тренировках было видно, что все работают на 100%. Мы были одной командой, у которой нет секретов. Могли высказать друг другу всё в лицо и в раздевалке, и на площадке. Думаю, что такое бывает редко, особенно в женском волейболе. Ещё перед финалом в раздевалке, я сказала, что в жизни не так часто бывают такие команды и это надо ценить. Нужно воспользоваться полученной возможностью и сыграть до конца, чтобы затем сполна радоваться окончанию сезона», — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

