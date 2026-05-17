«Из негативного — только снег». Связующая сборной Словении по волейболу — о России

Лучший игрок Кубка России – 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори рассказала об адаптации в России.

– Тебе удалось полностью адаптироваться к российскому чемпионату? Привыкнуть к расстояниям и погоде?

– К погоде до сих пор не могу привыкнуть (улыбается). Я не люблю снег. Но Россию и российский чемпионат очень люблю. Поэтому и погода мне уже кажется не такой плохой. Из негативного – только снег. Расстояния – это тоже не проблема, тем более что я живу в Одинцове. Можно легко добраться куда угодно: один самолёт, один автобус. Всё спокойно. А, например, когда я играла в Польше, мы могли ехать в автобусе на игру 20 часов! — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.