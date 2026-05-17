«Такие тяжёлые матчи я ещё не играла». Эва Павлович Мори — о плей-офф женской Суперлиги

Лучший игрок Кубка России – 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори ответила на вопросы про плей-офф женской Суперлиги по волейболу.

– В плей-офф чемпионата вам попались непростые соперники: калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК». За счёт чего вам удалось справиться со столь сильными командами?

– Было очень тяжело. Все мы знали, что «Локомотив» в том сезоне выиграл и чемпионат, и кубок. У них действительно очень хорошая команда. И когда мы проиграли им первую игру дома, я уже думала, что это всё, здесь и закончится чемпионат для нас. Но нет, мы показали характер! Он у нашей команды реально есть. Это были очень тяжёлые игры. Думаю, что такие тяжёлые матчи я ещё не играла в жизни. С такими командами каждый раз выкладываешься на 150%.

– В какой момент в полуфинале вы поняли, что можете сломить «Уралочку»? Ведь вы проиграли им в регулярке оба матча и полуфинальную серию начали с поражения.

– Это было как раз после первого матча, когда мы проиграли им 0:3. Мы поговорили в раздевалке, что нельзя так играть, что нужно бороться до конца. Затем, когда мы только начали играть второй матч, я увидела в глазах у всех, что все хотят победить. Девчонки старались и прикладывали максимум усилий для этого. Вот тогда я и поняла, что мы выиграем, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.